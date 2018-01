Alsdorf - Bürgergemeinschaft Broicher Siedlung wählt neuen Vorstand

Alsdorf. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Siedler- und Bürgergemeinschaft Broicher Siedlung standen die Vorstandsneuwahlen, die in wichtigen Ämtern Änderungen erfuhren. Nach achtjähriger Vorstandsarbeit trat Vorsitzender Thomas Magney, ein wichtiger und schwer zu ersetzender Eckpfeiler der Gemeinschaft, nicht mehr an.

Er dankte dem gesamten Vorstandsteam für die hervorragende Unterstützung in den vergangenen Jahren. „Hierbei haben viele Mitstreiter wertvolle Stunden ihrer Freizeit zum Wohle der Gemeinschaft geopfert“. Seine Amtszeit ließ er nochmals Revue passieren, mit viel Beifall und Anerkennung der Mitglieder bedacht. Der jetzt scheidende Vorstand hat wichtige Weichen für die Zukunft der Gemeinschaft gestellt, die im Vergleich zu anderen Siedlergemeinschaften sehr intakt ist. Dies spiegelt sich auch in den vielen Personen wider, die in den neuen Vorstand gewählt wurden.

In diesem Umfang, heute eine Seltenheit, glauben die Verantwortlichen. In seinem Geschäftsbericht ging der l. Geschäftsführer Bernd Lausberg noch einmal auf die Entwicklung der Siedler- und Bürgergemeinschaft ein. Auch er trat nicht mehr an. Er hat gemeinsam mit Magney die Gemeinschaft viele Jahre unterstützt. Sicherlich ein schwerer Verlust für die Siedler. Beide haben sich aber im Vorfeld um einen tatkräftigen Nachwuchs bemüht, um die Zukunft der Gemeinschaft zu sichern, was gelungen zu sein scheint.

Die Kassenprüfer bescheinigten den Kassiererinnen eine ordnungsgemäße Kassenführung, worauf dem Gesamtvorstand die Entlastung erteilt wurde. Ehrenvorsitzender Manfred Held dankte ebenfalls dem scheidenden Vorstand für ihr tolles Engagement. Die anschließenden Vorstandswahlen verliefen harmonisch. Stefan Grzeschniok wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt, sein Vertreter wurde Kevin Lövenich. Als Ehrenvorsitzender wird Manfred Held auch künftig Ansprechpartner bleiben.

Weitere neue Vorstandsmitglieder: Geschäftsführer Frank Kever, Vertreter Markus Hopp; Kassenführung Sandra Kever und Petra Kröger; Schriftführerinnen Angelika Rodigast und Renate Frings; zuständig für das Thekenteam und Gerätschaften: Andy Woldeit und Sascha Lodyga; Verwaltung und Wartung der Gemeinschaftshalle: Thomas Magney und Markus Hopp; Betreuung der Senioren und Ehejubilare: Luzia Frings, Helmut Heukemes, Reinhard Krause und Irene Schmitz; Beisitzer: Marion Kutsch (Cafeteria), Daniela und Pierre Peters (Verlosung), Jürgen Schleip (Bühnen- und Wagenbau); Ältestenrat: Matthias Kroppenberg, Paul Küppers, Ernst Rautenberg und Werner Taddey. Kassenprüfer: Michael Bales, Ralf Marleaux und Dieter Wörner.