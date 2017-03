Herzogenrath.

An der Roermonder Straße hat die Stadt die Heckenschere ausgepackt und damit einige Bürger empört. Zwischen der Kreuzung Weststraße/Bankerstraße am Autohaus Mercedes und dem Discounter Netto, einer Strecke von rund 600 Metern, sehen Passanten am Straßenrand zurzeit vor allem eins: kahle Stümpfe.