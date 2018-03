Baesweiler - BSC Setterich fördert seinen Handballk-Nachwuchs

Baesweiler.

Nicht nur die beiden aktuellen Titel belegen, dass in der Jugendabteilung des BSC Setterich erfolgreiche Handball-Nachwuchsarbeit betrieben wird. Der von Bastian Blatt geführte Verein feiert die Kreispokalsiege der E- und D-Jugend. Die Finals wurden in der Halle an der Settericher Realschule ausgetragen.