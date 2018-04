Herzogenrath.

Die Mitglieder des Herzogenrather Turnvereins 1880 haben sich zu ihrer Hauptversammlung im Hotel-Restaurant „Zur Brücke“ getroffen. Der Vorsitzende, Guido Schlüper, stellte in seinem Jahresrückblick die Teilnahme von 52 Mitgliedern aller Altersstufen am Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin im Mai heraus. Er sei stolz, dass man insbesondere den jugendlichen Mitgliedern dieses Erlebnis ermöglichen konnte.