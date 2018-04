Würselen - Brücke über die K30 in Würselen soll im Herbst fertig werden

Würselen. Die inzwischen sehnsüchtig von vielen Spaziergängern und Radfahrern erwartete Brücke, die in Verlängerung der Hansemannstraße die K30 quert, wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres fertig gestellt werden.

So ähnlich wie im südhessischen Einhausen wird dann die neue Brücke an der Hansemannstraße über die K30 in Würselen aussehen.

Dass die erforderlichen Statiken für die Brückenkonstruktion beziehungsweise für die Fundamente noch nicht vorliegen, lässt sich damit erklären, dass die dafür zur Verfügung stehenden Fachleute offensichtlich wegen eines deutschlandweiten „Baubooms“ derzeit alle Hände voll zu tun haben. Sobald diese Brechnungen vorliegen, können die Arbeiten für die Fundamente vergeben werden.

Die Brücke selber wird im Baukastensystem zusammengestellt und schließlich vor Ort auf die Fundamente montiert werden. Im Rathaus erwartet man den Abschluss aller zur Errichtung des Brückenbauwerkes notwendigen Arbeiten gegen Herbst dieses Jahres. Die Brücke an der Hansemannstraße stellt eine sehr beliebte Verbindung für Fußgänger und Radfahrer über die K30 hinweg dar.

Die Gesamtkosten der Maßnahme, wozu Architekten- und Planungskosten, Fundamentierungsarbeiten sowie die Brückenkonstruktion und deren Montage gehören, belaufen sich auf rund 200.000 Euro.