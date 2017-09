Würselen.

Na endlich! Die für eine sichere Überquerung der Kreisstraße 30 in Würselen durch Fußgänger und Radfahrer so wichtige Brücke zwischen Dobach/St. Jobs und Broichweiden wird neu gebaut. Das Vorgängermodell – eine Konstruktion aus Holz – hatte vor knapp zwei Jahren demontiert werden müssen, weil ein Lkw gegen die Konstruktion gefahren und die Brücke ohnehin in keinem guten Zustand mehr war.