Alsdorf.

Die Alsdorfer Feuerwehr hatte Freitagmittag einen Einsatz in Blumenrath. Wie Sprecher Christoph Simon auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, war es in einem Anbau eines Einfamilienhauses, in dem sich eine Küche befand, zu einem Brand gekommen. Die Mieter waren nicht anwesend.