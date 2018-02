Alsdorf - Brand am Übacher Weg: Straße beidseitig gesperrt

Alsdorf. 20 Menschen sind am Donnerstag vorsorglich vom Notarzt auf Rauchgasvergiftung untersucht worden, nachdem es am Übacher Weg in Alsdorf zu einem Küchenbrand gekommen war. Der Notarzt konnte aber Entwarnung geben.

Gegen 13.15 Uhr war der Brand in dem Wohnhaus im Alsdorfer Zentrum in einer Küche im ersten Stock ausgebrochen, insgesamt sind in dem Gebäude 42 Menschen gemeldet. Sowohl in den vorderen als auch in den rückwärtigen Wohnungen und dem Treppenhaus hatte sich rasch Rauch ausgebreitet.

Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen aus, da zunächst unklar war, ob sich möglicherweise noch Bewohner in dem Gebäude befanden. Diese hatten sich aber alle selbstständig in Sicherheit gebracht.

Eine Frau allerdings hatte sich bei der Flucht aus dem Gebäude verletzt und musste deshalb ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr hat den Brand, wie Sprecher Christoph Simon am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung sagte, schnell unter Kontrolle gebracht und mit Entlüftern die Räume entraucht.

Der Einsatz war gegen 15 Uhr beendet. Für dessen Dauer war der Übacher Weg in beide Richtungen gesperrt.