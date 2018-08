Alsdorf - Blumenrath ist in der Phase der Erneuerung

Alsdorf.

Ein weißer Pavillon, ein paar Schnittchen und ein Gläschen zum Anstoßen – das darf es schon sein, um den Auftakt für ein Bauprojekt dieser Größe zu feiern. In Blumenrath an der Pestalozzistraße entstehen 189 Wohneinheiten, verteilt auf 60 Einfamilien- und sieben Mehrfamilienhäuser. Nicht das einzige Bauvorhaben in dem Alsdorfer Ortsteil, mit dem neuer Wohnraum geschaffen wird.