Herzogenrath.

Die Passanten staunten nicht schlecht, als sie an diesem sonnigen Nachmittag durch die Herzogenrather Innenstadt schlenderten. Herrenlose, grellfarbige Schuhe auf dem Ferdinand-Schmetz-Platz kündigten in unscheinbarer Art und Weise ein Tanzprojekt an, welches seine Zuschauer binnen Sekunden in seinen Bann zog.