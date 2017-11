Alsdorf. Im Dezember jährt sich das Ende des Bergbaus in Alsdorf zum 25. Mal. Bischof Klaus Hemmerle hat seinerzeit die Barbarafeier gehalten. In diesem Jahr wird Bischof Dr. Helmut Dieser die Barbarafeier in St. Josef in Ost zelebrieren. Sie wird am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr gefeiert.

Der Kirchenchor St. Castor wird die Feier musikalisch mitgestalten, ebenso wie der Instrumental-Verein Herbach. Knappen in Bergmannsuniform werden den Dienst am Altar versehen. Im Anschluss an die Messe lädt der Gemeinderat zu einer kleinen Feier ins Pfarrheim ein.