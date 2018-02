Alsdorf - Birken weichen Kubiz-Sportplatz

Alsdorf.

Die Rodung des Birkenwäldchens an der Eisenbahnstraße – grob zwischen dem Kreisverkehr am ehemaligem Ledigenheim und „Aber Hallo“ in Busch – ist abgeschlossen. Die Baumstämme sind derzeit in mehrere hohe Stapel geschichtet. Auf der Gesamtfläche von rund 2,8 Hektar soll der neue Sportplatz fürs Kultur- und Bildungszentrum entstehen.