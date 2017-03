„Blickfänger“ im Alsdorfer Schaffrathhaus

Die Ausstellung „Blickfänger“ wird am Sonntag, 2. April, eröffnet. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr im Schaffrathhaus – Kultur im Atelier, Theodor-Seipp-Straße 118. Im Rahmen des internationalen Kunstsymposiums zum Projekt „Pillars of freedom“ geben acht Künstler aus der Region Einblicke in ihr Schaffen.

Alfred Mevissen, Dieter Eichelmann, Alexander Göttmann, Henriette Echghi-Ghamsari, Beate Bündgen, Gabi Schmertz, Leo Horbach und Willi Arlt nehmen teil.

Ulla Schaffrath-Busch wird die Besucher begrüßen, Alfred Mevissen die Einführung halten.

Die Ausstellung ist auch am darauf folgenden Wochenende, also am 8. April, 11 bis 16.30 Uhr, und 9. April, 13 bis 18 Uhr zu besuchen.