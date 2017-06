Alsdorf/Herzogenrath.

Toni Ratte steht in Jeans und Hemd in einem Kleingarten der Siedlergemeinschaft Alsdorf-Ost vor einem bunten Stapel Holzkisten. Er lächelt. Er nimmt einen der Deckel ab, greift mit zwei Händen hinein, ruckelt sanft an ihm und zieht vorsichtig eine Art Holzblock heraus – es ist eine Wabe.