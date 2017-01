Bewohner bringen sich aus verrauchtem Haus in Sicherheit

Nordkreis.

Passanten meldeten der Feuerwehr Flammen aus einem Kamin eines Wohnhaus an der Hauptstraße in Broichweiden am Montagnachmittag. Die Kräfte der hauptamtlichen Wache fanden eine starke Rauchentwicklung eines daneben befindlichen Wohnhauses vor und forderten weitere Kräfte der ehrenamtlichen Löschzüge Broichweiden und Mitte sowie einen Notarzt nach.