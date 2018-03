Würselen - Bestens gewappnet auch für die medizinischen Notfälle

Würselen. Souveränes, konzentriertes und ruhiges Verhalten im Notfall – gerade bei einem sogenannten Massenanfall von Verletzten, das sind mehr als fünf Verletzte – muss man üben. Deshalb trafen sich jetzt Notärzte des Rhein-Maas-Klinikums (RMK) sowie Rettungsassistenten und -sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes in der Rettungswache Bardenberg, um an sechs Übungsstationen zu trainieren.

„Wir arbeiten jeweils in Teams zusammen, die gut aufeinander eingespielt sein müssen, wenn wir Menschenleben retten sollen“, erklärt Stephan Ortmanns, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin des RMK.

Regelmäßige Fortbildungen

Regelmäßig finden Fortbildungen für die Besatzungen der Rettungsmittel der Städteregion Aachen statt. Die Teilnehmer wurden diesmal in einen Gerätewagen Sanität (GW-SAN) eingewiesen. Dieser ist ein Einsatzfahrzeug im Katastrophenschutz, das Material zum Bau und Betreiben eines notfallmäßigen Behandlungsplatzes transportiert und so im Schadensgebiet eine große Hilfestellung bietet. Besetzt durch ehrenamtliche Kräfte, kommt er in maximal 60 Minuten am Unfallort an.

Der GW-SAN wird bei einem Massenanfall von Verletzen mit mehr als 20 Personen eingesetzt. Auch die Grundlagen der Reanimation wurden aufgefrischt: „Dazu zählen Basismaßnahmen wie 100 Mal pro Minute mit einer Eindrucktiefe von fünf bis sechs Zentimetern auf den Brustkorb zu drücken, die richtige Sauerstoffzufuhr und auch erweiterte Lebensrettungsmaßnahmen wie die Medikamentengabe, der Gebrauch des Beatmungsgeräts oder einen Defibrillator am Patienten zu nutzen“, weiß Dr. Johann Grande, Mitinitiator der Veranstaltung und Notarzt.

Unterschiedliche Simulationen

In unterschiedlichen Simulationsszenarien vertieften Notärzte und Rettungsassistenten ihr Fachwissen. Von der Reanimation eines Erwachsenen bei anaphylaktischem Schock, Säuglingsreanimation, weiteren Basismaßnahmen der Reanimation hin zu spezielleren Sachen wie Zugängen über Knochen und Knochenmark, wenn Venen nicht gefunden werden können, der Anlage von Thoraxdrainagen und Luftröhrenschnitten an verschiedenen Modellen wurde das Rettungsteam in vielen Gebieten geschult.