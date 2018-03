Alsdorf.

Stolz zeigt Julia Schneider ein Bild von weidenden Rindern an der Maas, das sie im Alter von 13 Jahren im Kurs von Gerlinde Zantis zeichnete. Heute arbeitet die mittlerweile 30-Jährige in Aachen als professionelle Illustratorin. Sie ist die derzeit jüngste Teilnehmerin beim Kurs „Zeichnen und Malen“ mit Gerlinde Zantis an der VHS Nordkreis Aachen.