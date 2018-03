Alsdorf - Beschwerden werden von der Verbraucherzentrale gesammelt

Alsdorf. Die Verbraucherzentrale in Alsdorf sammelt Fälle, in denen Verbrauchern Strom- oder Gasverträge untergeschoben wurden.

„Werber klingeln zum Beispiel an der Haustüre oder rufen an und überraschen Verbraucher mit scheinbar günstigen Strom- und Gasverträgen. Nicht selten finden sich Verbraucher hinterher in ungünstigen Vertragsbedingungen oder überteuerten Verträgen wieder“, so Dr. Timo Sachsen, Energierechtsberater der Verbraucherzentrale in Alsdorf.

Weil solche Vertriebsmethoden leider nicht selten sind, sammelt die Verbraucherzentrale aktuell Beschwerden, um Schwarze Schafe im Vertrieb und Missstände bei Energieverträgen aufzudecken.

Bis zum Freitag, 23. März, können Verbraucher ihre Probleme mit Energieunternehmen in der Beratungsstelle Alsdorf melden. Die Fälle werden gesammelt und ausgewertet. Ziel ist es, die Aufsichtsbehörden über Fehlentwicklungen im Rahmen des „Frühwarnnetzwerkes Marktwächter“ zu informieren und zugleich Anbieter bei rechtswidrigem Verhalten notfalls auch auf juristischem Wege zu einem Umdenken zu bewegen.

Die Verbraucherzentrale in Alsdorf ist montags und freitags von 9 bis 14.30 Uhr und mittwochs und donnerstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet.