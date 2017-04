Würselen.

Die Geschichte von Svetlana und Florence, die beide den russischen Schachweltmeister lieben, hinterließ Spuren. Das wunderschöne Duett „I know him so well“ aus dem Musical Chess, gesungen von Sigrun Lang und Rebecca Flecken, bescherte den Zuhörern des Musical-Benefizkonzertes nicht bloß Gänsehaut.