Würselen. Der Förderkreis Kirchenmusik Würselen lädt zum Benefizkonzert der Hookers für Freitag, 22. Juni, in das Pfarrheim St. Sebastian, Wilhelmstraße 7.

Geprägt durch die kräftige Stimme ihres Sängers und Bluesharp-Spielers Hubert Clemens führen The Hookers zurück zu den Wurzeln des Rock’n’Roll und den Songs von Tom Waits, Willy DeVille und Willie Nelson. Am Piano wird er von Walter Jenniches begleitet. Mit Jochen Solbach am Kontrabass komplettiert sich das Unplugged Trio.

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für den Verein „Wir in Würselen“ für Kinder und Jugendliche gebeten.