Vor 27 Jahren gingen

36 Läufer an den Start

Die „Jumelage“ Herzogenrath-Plérin war gerade fünf Jahre alt, da machten sich das erste Mal Sportler unter der Ägide des Stadtsportverbands von der Rodastadt aus auf den Weg in die Bretagne. Mit großem Bahnhof. Bürgermeister Willi Schultheis gab damals, am 16. Mai 1991, im gelben Läufer-Shirt auf dem Ferdinand-Schmetz-Platz den Startschuss.

Zuvor hatte es einen Sternlauf von Kohlscheid und Merkstein aus gegeben. Am folgenden Pfingstsonntag gegen 12 Uhr liefen die 36 Läuferinnen und Läufer dann in Plérin ein, nach wechselhaftem Wetter auf der Laufstrecke, die in Etappen zu 60 und 80 Kilometer aufgeteilt gewesen war, aber in bester Stimmung. Der Empfang sei großartig gewesen, so berichteten die Teilnehmer unserer Zeitung damals per Telefon. (fs)