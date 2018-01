Alsdorf.

Einen schöneren Einstieg in den Neujahrsempfang hätte es für Bürgermeister Alfred Sonders wohl kaum geben können! Der Kabarettist „made in Alsdorf“ Jürgen Beckers hielt sich in seiner amüsanten Nabelschau seiner Heimatstadt nicht mit Lob zurück: „A-Sonders ist Be-Sonders – Alsdorf ist einfach toll!“