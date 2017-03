Herzogenrath.

Hans Cülter fällt auf Anhieb nur ein Wort ein: Existenzgefährdung. Seit vergangenem Freitag ist sein Verein in Aufruhr. Es scheint, als würden die geplanten Baumaßnahmen an der L223 zwischen Birk und Schulzentrum 65 Jahre Tradition ausradieren. Einfach so. „Es geht um den Fortbestand unserer Ortsgruppe“, sagt der Vorsitzende des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Niederbardenberg.