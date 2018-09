Würselen - Bardenberger Pfadfinder feiern 70-jähriges Jubiläum

Würselen. Lustig, unterhaltsam, spannend und heimelig, es gab viele Umschreibungen der unzähligen Gäste für die große Geburtstagsparty der Bardenberger Pfadfinder, eines hatten die Besucher aber gemeinsam, sie waren voll des Lobes für den Jubiläumsverein. Gleich über drei Tage gingen dabei die Feiern auf dem Gelände hinter dem Pfadfinderhaus.

Schon zur Thekeneröffnung fanden sich sehr viele Gratulanten ein. Bei herrlicher Stimmung, kühlen Getränken und Leckereien vom Grillstand ließ sich prima „schwofen“, zusätzlich lockte wie an allen Tage eine Verlosung mit tollen Preisen. Als spät am Abend das Team vom „B´berg“ vorbeikam und Robert und Michael Gesangseinlagen beisteuerten war „richtig Schwung in der Bude“. Der nächste Tag startete mit einer Abenteuerwanderung durch das Wurmtal für Groß und Klein. Weit über 30 Teilnehmer formierten sich in Gruppen, erkundeten nicht nur das angrenzende Naherholungsgebiet, sondern lösten an den einzelnen Pausenstationen noch verschiedene Aufgaben wie das Bauen einer Feuerstelle oder auch eine reißende Flussüberquerung. Auch galt es, Fragen über Bardenberg zu beantworten.

Am Ende waren alle Gewinnen, alle Kinder bekamen Präsente und die Gruppe „Bitok“ jubelte über 27 von 30 möglichen Punkten. Am Abend amüsierten sich die Gäste dann beim Dämmerschoppen rund um den Grill- und Getränkestand. Der abschließende Tag stand dann wieder ganz im Zeichen der Familien. Nicht nur die kleinen Gäste konnten sich auf dem Freigelände oder in den Pfadfinderjuchten an unterhaltsamen Spielen erfreuen, was die vielen Gäste auch ausgiebig nutzen. Rundum also eine Geburtstagsfeier der ganz besonders gelungenen Art.