Würselen. Bardenberg bereitet sich auf die 1150-Jahr-Feier vor. Vom 8. bis 10. September wird kräftig gefeiert. Jetzt wurde die Jubiläumschronik vom Arbeitsausschuss 1150 Jahre Bardenberg GbR der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das interessante Heft ist ab sofort für 9,50 Euro je Exemplar unter anderem bei der Sparkasse Aachen und der VR-Bank, beide an der Dorfstraße in Bardenberg, erhältlich.

GbR-Geschäftsführer Thomas Havers, zugleich Vorsitzender des Heimatvereins Bardenberg, beschreibt im Videointerview, was das Besondere an Bardenberg ist und welches Programm am Festwochenende auf die Besucher wartet.