Alsdorf.

Wer in den vergangenen Wochen mit dem Fahrrad oder zu Fuß an der Bahnstrecke zwischen Alsdorf und Merkstein, August-Schmidt-Platz, der Verlängerung der Nordsternstraße unterwegs ist, muss feststellen, dass der sonst so hoch frequentierte Weg, nicht genutzt wird. Der Grund dafür sind Baumaßnahmen an der Unterführung.