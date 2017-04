Nordkreis.

Am 30. April werden in Baesweiler nicht nur zahlreiche Maibäume geschmückt und gestellt, auch das Nachtleben hat einiges zu bieten. Traditionell wie in jedem Jahr richtet der Junggesellenverein 1872 Baesweiler zusammen mit dem Trommler- und Spielverein 1913 Baesweiler den Tanz in den Mai auf dem Kirchvorplatz aus.