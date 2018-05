Alsdorf - Awo Alsdorf Ost weiht neues Gebäude ein

Alsdorf.

Zarte Klänge aus der Feenharfe von Birgit Heffels, Herzhaftes wie Köfte aus der türkischen Küche. Die Tagespflegeeinrichtung der Awo in Alsdorf Ost will vielseitig sein. Und das ist sie. So präsentierte sie sich zur offiziellen Einweihung des Gebäudes an der Pommernstraße.