Autos kollidieren auf A44: Eine Verletzte

Würselen. Zu einem Verkehrsunfall wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag auf die Autobahn 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf gerufen. Kurz hinter der Auffahrt Broichweiden waren zwei PKW zusammengestoßen. Dabei wurde die Beifahrerin eines Fahrzeugs verletzt.

Sie wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern und der Feuerwehr betreut. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr streute ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Während dieser Zeit wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Verkehr staute sich in der Feierabendzeit bis ins Aachener Kreuz.