Herzogenrath - Autorenlesungund Dinner in der KulturKirche

Herzogenrath . Die KulturKirche in Straß, Josefstraße, startet am Freitag, 21. September, 19 Uhr, mit einem neuen Veranstaltungsformat.

Dann wartet die Kulturinitiative zusammen mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk, Tellerrand e.V. und „Die Bücherei“ St. Josef mit einem bezaubernden Abend rund um den Roman „Die Zeitenbummlerin“ auf. Autorin Leonie Faber liest und musiziert.

Eingebettet ist das Ganze in ein feines Abenddinner. Tickets im Vorverkauf zu 18 Euro (ohne Getränke, jedoch inkl. Dinner) gibt es ab sofort bei allen Mitveranstaltern, im Pfarrbüro St. Josef, an der Infothek im Rathaus, sowie in den Buchhandlungen Katterbach.

Auch können Karten gegen Vorauszahlung an der Abendkasse hinterlegt werden (Tickettelefon 02406/2255, auch AB). An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro, Schüler, Studenten, Erwerbsarbeitslose und Gehandicapte zahlen die Hälfte. Die Veranstalter freuen sich schon auf diesen spätsommerlichen Kulturabend und bitten alle Interessierten, Karten möglichst im Vorverkauf zu besorgen, um die Dinnerplanung einfacher gestalten zu können.