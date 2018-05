Alsdorf - Auto prallt gegen Baum: Fahrerin und Hund gerettet

Alsdorf. Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen bei Alsdorf mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die leichtverletzte Frau und ihr Hund konnten von der Feuerwehr Alsdorf aus dem Auto befreit waren, das nach der Kollision auf der Seite liegen blieb.

Die Frau war gegen 6.52 auf dem Übacher Weg in Richtung Übach-Palenberg unterwegs. Auf Höhe des Ortsausgangs Alsdorf kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand.

Der Wagen kippte seitlich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Einsatzkräfte schnitten das Dach des Autos auf und konnten so die Frau aus dem Innenraum befreien und in ein Krankenhaus bringen, sie wurde leicht verletzt. In einer Transportbox war noch ein Hund mit an Bord, der ebenfalls unverletzt aus dem Wrack geholt wurde und einer Bekannten zur Pflege übergeben wurde.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Alsdorf beendet. Während der Rettungsmaßnahmen war der Übacher Weg am Ortsausgang Alsdorf für den weiteren Verkehr vollständig gesperrt.