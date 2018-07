Herzogenrath - Ausstellung „Ageless“ mit Überraschungseffekten und viel Witz

Herzogenrath.

„Wie ein Bild genau entsteht und was es am Ende zeigt, dazu mache ich mir grundsätzlich gar keine Gedanken, ich plane da nichts und das macht den Reiz aus“, erzählt Maler Ulrich Wilhelm Röpke. Er eröffnete jetzt seine Ausstellung „Ageless“ im Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath in der Euregio.