In St. Josef gibt es „Mandazi“-Krapfen

Zum 34. Mal tragen in St. Josef, Straß, Sternsinger den weihnachtlichen Segen von Haus zu Haus. Nach der Aussendung am 2. Weihnachtstag sind erste Gruppen schon rundgezogen, am Donnerstag, 5. Januar, wird der gesamte Raum Straß besucht sein. Eine örtliche Bäckerei bietet am 6. und 7. Januar aus Wertschätzung vor der Aktion „Mandazi“-Krapfen aus dem Schwerpunktland Kenia an. Am Dreikönigstag, Freitag, 6. Januar, wird um 18.30 Uhr in der Josefskirche Sternsingerdank gefeiert. Wer von den Sternsingern nicht angetroffen wird, kann seine Spende – auch gegen Quittung – im Pfarrbüro, Josefstraße 6, abgeben.