Ausschuss stellt die Weichen für Kindergartenplätze Von: ehg

Letzte Aktualisierung: 16. März 2017, 14:00 Uhr

Würselen. Die Stadt ist auch weiterhin bemüht, den prognostizierten Bedarf an Kindergartenplätzen in naher Zukunft zu decken. Dazu stellte der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Weichen.