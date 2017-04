Auseinandersetzung in Asylunterkunft Letzte Aktualisierung: 24. April 2017, 11:31 Uhr

Alsdorf. Gegenseitig schwer verletzt haben sich am Samstagabend zwei Bewohner einer Asylunterkunft am Denkmalplatz. Die 30- und 31-jährigen Männer aus Algerien und dem Irak mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.