Würselen - Auftakt der Jungenspiele wird in Euchen gefeiert

Auftakt der Jungenspiele wird in Euchen gefeiert Von: ro

Letzte Aktualisierung: 23. Mai 2018, 12:49 Uhr

Würselen. Die Auftaktveranstaltung der Würselener Jungenspiele findet traditionell in Euchen statt. Im Festzelt an der Willibrordstraße geht ab Freitag, 25. Mai, 20 Uhr, so richtig die Post ab. Die Euchener feiern den Kirmesauftakt mit der bekannten Coverband „Come Back“. Im Laufe des Abends wird die Fahnenschwenkergruppe Rot-Weiss Euchen mit einer tollen neuen Show ihr Können unter Beweis stellen.