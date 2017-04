Aufregung um schwarzen Labrador: Polizei warnt

Herzogenrath. Die Polizei der Städteregion Aachen warnte am frühen Dienstagnachmittag in Herzogenrath vor einem freilaufenden Hund. Der schwarze Labrador sorgte im Bereich der Roermonder Straße, Dornkaulstraße und der Südstraße für Verkehrsbehinderungen.

„Das Tier ist seit 12.15 Uhr ohne Aufsicht in dem Bereich unterwegs“, heißt es in der Meldung. Gleich mehrere Anrufer hätten gemeldet, dass der Hund immer wieder auf die Straße laufe „und nicht mit sich reden oder gar einfangen lässt“. Die Polizei bat um aufmerksame Fahrweise.

Nach ersten Erkenntnissen war das Tier aus einer offen stehenden Wohnung ausgebüxt. Zwei weitere Hunde seien mittlerweile eingesammelt.

Was letztlich aus dem Tier wurde, war am Dienstag unklar. Irgendwann seien keine Anrufe mehr bei der Polizei eingegangen, sagte Polizeisprecher Paul Kemen später am Tag. Von einem Unfall sei auch nichts bekanntgeworden. „Wir gehen davon aus, dass der Ausreißer wieder zu Hause ist.“