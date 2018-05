Würselen.

Zwar wird es keine Kleinkunstreihe „!Au Banan“ mehr geben, die nach 25 Jahren im Oktober 2016 im Aachener Theater Dernière feierte. Aber wenn die richtigen Freunde zufällig gerade in der Gegend sind, kann man sich ja mal treffen wie in alten Zeiten zu einer extraordinären „!Au Banan“ bei „Summertime auf Wilhelmstein“, An Burg Wilhelmstein, am Sonntag, 3. Juni, 19 Uhr.