Alsdorf.

Ein paar der Froschkadaver, die zusammen mit einem Aal und anderen Fischen den Ablauf des Anglerteichs im Alsdorfer Tierpark verstopft hatten, liegen noch am Ufer. In ihnen aber die Schuldigen für das gerade noch verhinderte Überlaufen des Teichs am vergangenen Wochenende zu vermuten, wäre unfair.