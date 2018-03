Würselen - Angeblicher Entführungsversuch eines Kleinkindes sorgt für Wirbel

Würselen. Ein bizarrer Vorfall in Würselen hat am Dienstag für Aufsehen gesorgt: Nach Angaben einer Mutter sollte am Montagabend eine Unbekannte versucht haben, ihr den zweijährigen Sohn abzunehmen. Der Verdacht einer Straftat erhärtete sich allerdings nicht - es handelte sich angeblich um eine Verwechslung.

Wie die 37-jährige Mutter der Polizei schilderte, sei sie gegen 17.40 Uhr mit dem Auto und ihren zwei Kindern vor ihrem Zuhause auf der Drischer Straße eingetroffen sein. Als sie eines der Kinder aus dem Kindersitz herausnehmen wollte, öffnete eine unbekannte Frau auf der anderen Seite des Autos die Türe. Nach Angaben der 37-Jährigen versuchte sie, den Zweijährigen aus dem Kindersitz zu heben.

Als die Mutter schrie, sei die Frau zurückgewichen und habe sich entschuldigt. Die Unbekannte und vermutlich ihre Begleiterin seien daraufhin in einen in der Nähe stehenden Lieferwagen gestiegen und davongefahren.

Erst eine Stunde später habe die Mutter die Polizei benachrichtigt. Die Beamten ermittelten am Montagabend und auch am Dienstag mit Hochdruck. Durch umfangreiche Untersuchungen des Kriminalkommissariats 12 der Aachener Polizei konnte aufgeklärt werden, dass es sich bei dem Vorfall am Montagabend nicht um eine versuchte Straftat gehandelt hat.

Zwischenzeitlich konnte die unbekannte Frau ermittelt werden, die versucht hatte, den Zweijährigen aus dem Auto zu heben. „Sie versicherte glaubhaft, dass es sich um eine Verwechslung gehandelt und sie nichts Böses im Schilde geführt habe“, heißt es im Polizeibericht vom Dienstagnachmittag.

Der Vorfall hatte insbesondere in den sozialen Medien für zahlreiche Reaktionen und Verunsicherung geführt. Die Aachener Polizei dankt allen, die bei der Aufklärung des Falles mitgeholfen haben.