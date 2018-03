Städteregion.

Jetzt wandern sie wieder: Aufgrund des späten Winters hat die Amphibienwanderung erst in diesen Tagen und damit etwas später als üblich angefangen. Der Aufbau der ersten Schutzeinrichtungen für die Kröten, Frösche und Molche in der Städteregion Aachen begann jetzt im Wurmtal am Würselener Mühlenweg.