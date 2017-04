Alsdorf.

Im jungen Alter über die Rente nachdenken: Das tun die wenigsten. Dabei drängt sich gerade in Zeiten des demografischen Wandels das Thema „Altersarmut“ immer weiter in den Vordergrund. 75 Schüler der Mittel- und Oberstufe des Berufskollegs für Technik und Gestaltung der Städteregion konzipierten und gestalteten nun eine Kunstausstellung mit dem Namen „Altersarmut – Nein Danke“, die dieses Thema in den Fokus setzt.