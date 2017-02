Alte Dampflok Anna 9: Die Abreise aus Alsdorf beginnt

Alsdorf. Am kommenden Samstag geht es der alten Zechendampflok Anna 9 am Alsdorfer Tierpark an die Substanz. Ab den frühen Morgenstunden sollen große Teile demontiert werden – soweit es möglich ist. Schwerstes Element ist mit rund zehn Tonnen der Tank. Anschließend werden Schienen ausgelegt, damit die Lok millimeterweise auf den Weg gebracht werden kann.

Der finale Abtransport soll eine Woche später erfolgen, ebenfalls am Samstag. Dann wird das Fahrgestell, also das, was nach der Demontage übrigbleibt, mittels Autokran und Tieflader die Reise gen neuen Besitzer antreten: Frank Beismann aus Hannover.

Der Bestimmungsort ist aber ein anderer, das Deutsche-Werkbahn-Museum in Aschersleben. Den überwiegenden Teil der Strecke wird das Unterfahrgestell nebst Teilen in Güterwagen zurücklegen. Somit bewältigt die Anna 9 die ersten und die letzten Meter ihres bewegten Lebens auf Schienen, wenn auch die letzten nur passiv.

An der Demontage und dem Transport maßgeblich beteiligt sind das Alsdorfer THW sowie die Firmen Rafael Vazques (sogar kostenlos) und Plum.