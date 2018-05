Alsdorf.

Der hohe Bedarf an Pflegekräften ist kein Geheimnis. Über 35.000 Stellen können in der Alten- und Krankenpflege nicht besetzt werden. Laut Bundesregierung ist der Bereich Altenpflege mit 23.319 freien Stellen besonders betroffen. Aber so deutlich diese Zahlen auch sind, so gegensätzlich gestaltet sich die Arbeitssuche für die 26-jährige Dana (Name von der Redaktion geändert) aus Alsdorf.