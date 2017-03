Alsdorf.

Im Alsdorfer Tierpark wird derzeit fleißig gebohrt, gehämmert und geschraubt: An der Stelle, wo bis vor kurzem noch die alte Lok stand, wird nun ein großes Klettergerüst in Form eines Schiffs aufgebaut. Die Zusage über eine Förderung des neuen Spielgeräts in Höhe von 35.000 Euro hatte die Städteregion Aachen schon beizeiten gemacht, nun folgt also der Vollzug.