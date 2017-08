Alsdorf.

Ob „OAAH“ oder „Boahh“, beim Fest zur Eröffnung des Wochenendes der Offenen Alsdorfer Atelier-Häuser lagen Eigenname und Ausrufe des Staunens eng beieinander. Verschiedene Künstler hatten in den Tagen zuvor das alte, ausgediente Gemäuer des städtischen Gymnasiums in eine Erlebniswelt verwandelt. Der Geist der alten Schule trat dabei in diversen Facetten zutage.