Alsdorf - Alsdorf aus der Luft: Horst Schädlich zeigt Fotos in der Stadtbücherei

Alsdorf.

„Wer ein Luftbild betrachtet, das seine Heimat zeigt, der fühlt sich gleich hineinversetzt in ein riesiges Suchbild.“ Gesagt, getan. Vize-Bürgermeister Friedhelm Krämer sah sich das Foto etwas genauer an, suchte und fand vertraute Straßenzüge. Ort des Geschehens war die Vernissage zur Fotoausstellung „Alsdorf aus der Vogelperspektive“ von Horst Schädlich, die noch bis Donnerstag, 26. April, in der Galerie der Stadtbücherei zu sehen ist.