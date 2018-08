Baesweiler.

Im vorliegenden Beispiel von einer Wurstmacher-Dynastie zu sprechen, ist nicht despektierlich gemeint. So würden es Niklas Lowis (28) und sein Vater Hans (57) wohl auch nicht verstehen. Fleisch und Wurst spielen in der Familie Lowis seit drei Generationen eine Hauptrolle und sogar die vierte Generation steht ab und zu schon mit Mama hinter der Ladentheke. Die Weitergabe und der Ausbau des Unternehmens funktionieren in der Baesweiler Metzgerfamilie.