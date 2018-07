Baesweiler.

Kubilay Celik und seine Mitschülerinnen Madita Pieper sowie Bas Özgem sind schon „in aller Herrgottsfrühe“ aufgestanden. An ihrem ersten Ferientag stellen die Realschüler aus Baesweiler ihr spezielles Verständnis von Sozialverhalten unter Beweis. Mit aufbauen, Kaffee ausschenken, Wasser nachreichen, das Frühstück an den Tisch derjenigen bringen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.