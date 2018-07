Baesweiler.

Der Aktivurlaub in Baesweiler – eine multikulturelle Veranstaltung, die sich etabliert hat – steht an. Es ist der 30. seiner einzigen Art. Helmut Heuschen ist „Vater“ dieses Aktivurlaubs. Er rief ihn ins Leben, erhielt ihn am Leben, machte ein propperes Kind daraus.